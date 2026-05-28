Лакруа: «Выиграть трофей в первом же сезоне в еврокубках — это невероятно»

Защитник «Кристал Пэлэс» Максенс Лакруа прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций.
"Сегодня на поле мы видели настоящее стремление бороться. Выиграть трофей в первом же сезоне в еврокубках — это невероятно. Сейчас просто хочу наслаждаться каждой секундой. Хочу разделить этот успех с фанатами и семьей.
«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.
27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.
