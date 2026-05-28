Перес: «Не думаю, что когда-нибудь буду пересматривать этот финал Лиги конференций»

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Лиги конференций.
«Конечно же, чувствуем боль, испытываем злость и ощущаем грусть из-за того, что упустили такой шанс. О личном в момент такой всеобщей боли думать не собираюсь. Надеюсь, игроки “Райо Вальекано” продолжат играть в том же ключе. Возможно, в другой раз результат будет лучше. Не думаю, что когда-нибудь буду пересматривать этот матч. Я не пересматривал ни один мой финал с поражением. У “Кристал Пэлэс” были хорошие моменты, они очень хорошо оборонялись, так что мне не о чем жалеть.
«Райо Вальекано» — это вечная команда. Могу лишь выразить благодарность клубу и болельщикам. Мы принимаем трудности и вызовы — это часть нашей сущности. Падаем, справляемся с проблемами и вновь поднимаемся. Эта игра показывает, какая у нас команда. Когда перед «Райо» такие сложные задачи, как матч с «Кристал Пэлэс», мы просто продолжаем бороться и ничего не боимся. Конечно, это болезненное поражение. Невольно представляешь, как бы все сложилось, если трофей Лиги конференций достался бы нам. Радости не было бы границ", — цитирует официальный сайт УЕФА Переса.
«Пэлэс» не сделал ничего неожиданного. Не думаю, что наш недостаток опыта и тот факт, что они уже играли в финалах, как-то повлияли на результат. Они действовали эффективно в ключевые моменты. Вот что определило исход этого финала.
27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.
