В день финала Лиги чемпионов во Франции будут мобилизованы 22 тысячи полицейских

Источник: Спорт-Экспресс

В субботу, 30 мая, вечером в день финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» во Франции будет развернута масштабная операция по обеспечению безопасности. По информации L'Equipe, для работы будут привлечены 22 тысячи полицейских и жандармов, из которых 8 тысяч будут работать на улицах Парижа и пригорода.

В прошлом году, во время финала Лиги чемпионов в Мюнхене, в котором «ПСЖ» одержал победу над «Интером» (5:0), в парижском регионе было мобилизовано 5400 полицейских и жандармов. После победы парижской команды в столице Франции вспыхнули беспорядки, особенно на Елисейских полях и вокруг стадиона «Парк де Пренс».

В ночь после финала главного еврокубка в 2025 году было произведено 563 ареста, в том числе 491 в Париже, в результате чего были задержаны 307 человек. Еще 79 человек были арестованы следующей ночью.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

