В день финала Лиги чемпионов во Франции будут мобилизованы 22 тысячи полицейских

В субботу, 30 мая, вечером в день финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» во Франции будет развернута масштабная операция по обеспечению безопасности. По информации L'Equipe, для работы будут привлечены 22 тысячи полицейских и жандармов, из которых 8 тысяч будут работать на улицах Парижа и пригорода.