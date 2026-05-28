Аугусто Баталья: «Надеюсь, этот финал послужит импульсом, который так нужен “Райо Вальекано” для роста»

Вратарь «Райо Вальекано» Аугусто Баталья прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Лиги конференций.

Источник: Спорт-Экспресс

«Это достижение — целый мир для “Райо Вальекано”. Надеюсь, этот финал послужит импульсом, который так нужен клубу для будущего роста. Давайте посмотрим, сможем ли снова пробиться в еврокубки, делая правильные вещи», — цитирует официальный сайт УЕФА Баталью.

«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.

27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.

