Хорхе де Фрутос: «Никак не могли поверить, что играем в финале. Нервы сказались на “Райо Вальекано”

«Думаю, сегодня очень тяжелый день для “Райо Вальекано”, но я горжусь тем, что представлял клуб в еврокубках и этим финалом. Мы блестяще выступили как в чемпионате Испании, так и в Лиге конференций, но нам не удалось добиться желаемого, поэтому мы уезжаем отсюда с чувством разочарования. Никак не могли поверить, что играем в финале. Нервы сказались. “Кристал Пэлас” — команда высокого класса и очень хорошо подготовленная. Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Хочу воспользоваться возможностью и поздравить соперника с победой. Они здорово сыграли в этом финале и заслужили трофей.