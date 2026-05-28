Хорхе де Фрутос: «Никак не могли поверить, что играем в финале. Нервы сказались на “Райо Вальекано”

Вингер «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Лиги конференций.
«Думаю, сегодня очень тяжелый день для “Райо Вальекано”, но я горжусь тем, что представлял клуб в еврокубках и этим финалом. Мы блестяще выступили как в чемпионате Испании, так и в Лиге конференций, но нам не удалось добиться желаемого, поэтому мы уезжаем отсюда с чувством разочарования. Никак не могли поверить, что играем в финале. Нервы сказались. “Кристал Пэлас” — команда высокого класса и очень хорошо подготовленная. Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Хочу воспользоваться возможностью и поздравить соперника с победой. Они здорово сыграли в этом финале и заслужили трофей.
Также хотел бы поблагодарить болельщиков и одновременно извиниться перед ними. Мы боролись за них — за всех тех, кто пришел сегодня и потратил большие деньги, чтобы поддержать нас, и за тех, кто болел за нас из Мадрида", — цитирует официальный сайт УЕФА де Фрутоса.
«Райо Вальекано» впервые в своей истории играл в финале еврокубкового клубного турнира.
27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.
Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках.