ESPN: «Атланта» повысила генменеджера Салеха до президента по баскетбольным операциям

«Атланта» договорилась о долгосрочном продлении контракта с генеральным менеджером Онси Салехом и решила повысить его до президента по баскетбольным операциям, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
Повышение американского специалиста состоялось после того, как «Хокс» вышли в плей-офф и вели в серии с «Нью-Йорком» со счетом 2−1, прежде чем проиграть серию в шести матчах. Несмотря на смену курса в этом сезоне и обмен защитника Трэя Янга в «Вашингтон» в январе, «Атланта» переломила ход сезона-2025/26, одержав 19 побед при трех поражениях в период с начала февраля по начало апреля.
Основной владелец «Хокс» Тони Ресслер заявил, что Салех обладает редким сочетанием ценных лидерских качеств и четким видением, которые позволят клубу конкурировать на чемпионском уровне. Он одаренный коммуникатор и оценщик талантов, пользующийся уважением коллег по НБА. Он уже продемонстрировал уровень решительности и проницательности, который изменил траекторию развития организации.
Салех занял второе место в голосовании за «Лучшего руководителя года», уступив президенту «Бостона» Брэду Стивенсу. «Филадельфия» проявляла интерес к переговорам с Салехом на вакантную должность руководителя баскетбольных операций, но «Хокс» отказали в разрешении, сообщили источники.
Салех занял пост генерального менеджера «Атланты» в прошлое межсезонье. Он был нанят клубом в 2024 году после работы в руководстве «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».
