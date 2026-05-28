«Миннесота» выиграла у «Атланты», Косу набрала 2 очка

«Миннесота» обыграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 96:81. Игра прошла на арене «Таргет Центр» в Миннеаполисе.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу провела на паркете 6 минут 50 секунд, набрала 2 очка и сделала 1 результативную передачу.

«Миннесота» с 5 победами в 7 матчах занимает лидирует в Западной конференции. «Атланта» идет на 2-й строчке в Восточной конференции — 4−2.

Женская НБА.

Регулярный чемпионат.

«Миннесота Линкс» — «Атланта Дрим» — 96:81 (23:14, 19:23, 28:19, 26:25).

М: Уильямс (25), Ховард (22), Майлс (16).

А: Грэй (21), Хилмон-Бэйкер (15), Ховард (10), Риис (10).