The Independent: «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» намерены подписать Балеба

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба, сообщает The Independent.
По данным источника, «шпоры» рассматривают кандидатуру 22-летнего камерунца для усиления состава после сохранения прописки в АПЛ. Ранее Балеба играл под руководством главного тренера Роберта Де Дзерби в «Брайтоне», что может дать «Тоттенхэму» преимущество.
В «Брайтоне» готовы отпустить футболиста за сумму около 115 миллионов евро.
Балеба выступает за «чаек» с августа 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 полузащитник в 35 матчах не отметился результативными действиями.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.