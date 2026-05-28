The Independent: «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» намерены подписать Балеба

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба, сообщает The Independent.

По данным источника, «шпоры» рассматривают кандидатуру 22-летнего камерунца для усиления состава после сохранения прописки в АПЛ. Ранее Балеба играл под руководством главного тренера Роберта Де Дзерби в «Брайтоне», что может дать «Тоттенхэму» преимущество.

В «Брайтоне» готовы отпустить футболиста за сумму около 115 миллионов евро.

Балеба выступает за «чаек» с августа 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 35 матчах не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

