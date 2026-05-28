Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская гимнастка Краинская закрыла глаза и надела наушники во время исполнения гимна России на церемонии награждения чемпионата Европы

Украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения ЧЕ по художественной гимнастике среди юниорок.

Источник: Спортс‘’

Турнир проходит в болгарской Варне. Россиянка Яна Заикина победила в упражнении с лентой с результатом 26,000 балла. Второе место заняла Краинская (25,750), третье — немка Мелисса Диет (25,300).

Ранее так же поступила украинская гимнастка Варвара Чубарова во время награждения за финал с мячом, где победу одержала белоруска Кира Бабкевич.

Российские и белорусские спортсменки выступают на чемпионате Европы с флагом и гимном впервые за пять лет. 17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном страны. 24 мая аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).

ФОТО.