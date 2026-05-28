Украинская гимнастка Краинская закрыла глаза и надела наушники во время исполнения гимна России на церемонии награждения чемпионата Европы

Турнир проходит в болгарской Варне. Россиянка Яна Заикина победила в упражнении с лентой с результатом 26,000 балла. Второе место заняла Краинская (25,750), третье — немка Мелисса Диет (25,300).
Ранее так же поступила украинская гимнастка Варвара Чубарова во время награждения за финал с мячом, где победу одержала белоруска Кира Бабкевич.
Российские и белорусские спортсменки выступают на чемпионате Европы с флагом и гимном впервые за пять лет. 17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном страны. 24 мая аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
