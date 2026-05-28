Украинская гимнастка Краинская закрыла глаза и надела наушники во время исполнения гимна России на церемонии награждения чемпионата Европы

Российские и белорусские спортсменки выступают на чемпионате Европы с флагом и гимном впервые за пять лет. 17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном страны. 24 мая аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).