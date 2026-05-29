Египет — Россия: видеообзор товарищеского матча

Сборная России потерпела поражение от Египта в BetBoom матче — 0:1. Игра прошла в Каире и завершилась церемонией награждения.
Единственный гол был забит на 65-й минуте — отличился вингер Мостафа Зико, играющий на клубном уровне за «Пирамидс».
Для российской команды это поражение стало первым в 2026 году. В марте национальная команда победила Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
В июне у сборной запланированы еще две игры. 5 июня Россия в Волгограде сыграет против Буркина-Фасо, а 9 июня — против Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Сборная Египта сыграет на ЧМ-2026. Она попала в группу G, где встретится с командами Бельгии, Новой Зеландии и Ирана. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
