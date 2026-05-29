Карпин: «Устал говорить: результата нет в плане турнирной таблицы. Нет очков. Я оцениваю игру, футболистов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения от Египта (0:1) в BetBoom матче отметил, что не знал про церемонию награждения после игры.
— С кем вы бы сравнили Египет по уровню?
— С Нигерией, например.
— После суперфинала Кубка России президент РФС Дюков говорил, что вашу работу будут оценивать по итогам этих трех матчей. Не боитесь, что могут произойти какие-то перемены? Как бы вы оценили этот отрезок?
— Я не оцениваю. Устал уже говорить: результата нет в плане турнирной таблицы. Нет очков. Я оцениваю игру, футболистов.
— Знали, что сегодня будет трофей на кону?
— Единственное, что знал — пенальти в случае ничьи.
— Сегодня пришли позитивные новости по нашему допуску в хоккее. Дает ли это вам какую-то надежду?
— Надежду дает.
В июне у сборной России запланированы еще две игры. 5 июня Россия в Волгограде сыграет против Буркина-Фасо, а 9 июня — против Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Сборная Египта сыграет на чемпионате мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Египтяне попали в группу G, где встретится с командами Бельгии, Новой Зеландии и Ирана.
«Худший матч в атаке? Так и соперник самый сильный». Карпин — о сборной, Салахе и возможном допуске России.