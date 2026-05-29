Петер Шмейхель объяснил, почему его сын Каспер завершил карьеру

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал завершение карьеры своим сыном Каспером Шмейхелем, который тоже выступал на позиции голкипера.

«Ничто не вечно, и, к сожалению, Касперу пришло время уйти из футбола. У него травма, а это значит, что это не его выбор, но иногда таков футбол. Я горжусь всем, чего он достиг, и, что более важно, каким человеком он стал», — сказал Петер в видео на своей странице в социальной сети.

Последним клубом 39-летнего датчанина был «Селтик», с которым он дважды стал чемпионом Шотландии и выиграл Кубок Шотландии. Также он играл за «Дарлингтон», «Бери», «Фалкирк», «Манчестер Сити», «Кардифф», «Ковентри», «Ноттс Каунти», «Лидс», «Лестер», «Ниццу» и «Андерлехт».