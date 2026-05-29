Norway Chess. 5-й тур. Карлсен сыграет с Со, Фируджа встретится с Каймером, Прагнанандха против Гукеша

Norway Chess.
Осло, Норвегия.
5-й тур.
Начало партий — 18:00 по московскому времени.
Алиреза Фируджа (Франция) — Винсент Каймер (Германия).
Магнус Карлсен (Норвегия) — Уэсли Со (США).
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Доммараджу Гукеш (Индия).
Турнирное положение: Фируджа — 8,5 очков, Прагнанандха — 6, Со — 5,5, Карлсен — 4,5, Каймер — 4, Гукеш — 3,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени — 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).
В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» — 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» — 1,5; а при поражении в «армагеддоне» — 1.