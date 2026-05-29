«ПСЖ» предложил 120 миллионов евро за Альвареса

«ПСЖ» включился в борьбу за нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» включился в борьбу за нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. По информации El Chiringuito TV, парижский клуб предложил за 26-летнего аргентинца 120 миллионов евро и двух игроков.

Парижский клуб готов платить Альваресу такую же зарплату, как у обладателя «Золотого мяча-2025» Усмана Дембеле — 22 миллиона евро в год.

Ранее СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны «Барселоны» и «Арсенала».

Альварес имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.