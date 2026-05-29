Super Rugby. 16-й тур. «Крусейдерс» сыграют с «Харрикейнс», «Редс» против «Фиджиан Друа», другие матчи

Super Rugby.
16-й тур.
29 мая.
Крусейдерс (Новая Зеландия) — Харрикейнс (Новая Зеландия) — 10.05.
Редс (Австралия) — Фиджиан Друа (Фиджи) — 12.35.
30 мая.
Брамбис (Австралия) — Моана Пасифика (Новая Зеландия) — 07.35.
Чифс (Новая Зеландия) — Блюз (Новая Зеландия) — 10.05.
Вестерн Форс (Австралия) — Уоротас (Австралия) — 12.35.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Харрикейнс — 55 очков (13 игр), Чифс — 46 (13), Блюз — 38 (13), Крусейдерс — 36 (13), Брамбис — 33 (13), Редс — 32 (13), Уоротас — 27 (13), Вестерн Форс — 26 (13), Хайлендерс — 24 (14), Фиджиан Друа — 21 (13), Моана Пасифика — 5 (13).