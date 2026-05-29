Артета получил приз лучшему тренеру сезона от BBC

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером сезона-2025/26 в английской премьер-лиге по версии британской вещательной корпорации BBC. Под руководством 44-летнего испанца «канониры» выиграли первый чемпионский титул АПЛ за 22 года.
Лондонский клуб в 38 турах набрал 85 очков и занял первое место, опередив ближайшего преследователя, которым был «Манчестер Сити», на 7 очков.
В сборную сезона-2025/26 в АПЛ по версии BBC вошли пять игроков «Арсенала», в том числе лучший игрок сезона Деклан Райс.
«Арсенал» выиграл чемпионат Англии 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда «канониры» под руководством Венгера не потерпели ни одного поражения в Премьер-лиге.
