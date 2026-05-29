«Мемфис» выступил против реформы лотереи драфта НБА

«Мемфис» стал единственным клубом, который выступил против реформы драфта НБА, сообщил в соцсети X журналист Бобби Маркс.
Совет управляющих НБА утвердил реформу большинством голосов — 29−1. Благодаря изменениям лига намерена бороться с танкингом — стратегия команды с намеренным ухудшением результатов, чтобы повысить свои шансы на высокий драфт-пик.
«Гриззлис» — единственные, кто были против, так как один из пиков клуба на драфте 2027 года — это наиболее выгодный выбор от «Кливленда», «Миннесоты» или «Юты».
80-я церемония драфта НБА пройдет в Бруклине на арене «Барклайс Центр». Первый раунд состоится 23 июня, а второй — 24-го.