Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НБА изменила систему драфта, чтобы бороться с танкингом

Совет управляющих НБА утвердил изменения в драфт лотерее, чтобы бороться с танкингом, стратегией команды с намеренным ухудшением результатов, чтобы повысить свои шансы на высокий драфт-пик.

Совет управляющих НБА утвердил изменения в драфт лотерее, чтобы бороться с танкингом, стратегией команды с намеренным ухудшением результатов, чтобы повысить свои шансы на высокий драфт-пик, сообщил в соцсети X инсайдер Шэмс Чарания.

После реформы будет расширение драфт-лотереи до 16 команд, а также более равномерное распределение шансов на высокий пик и введение «зоны вылета».

Новая система получила название «3−2−1» и начнет действовать в течение трех лет со следующего драфта.

80-я церемония драфта НБА пройдет в Бруклине на арене «Барклайс Центр». Первый раунд состоится 23 июня, а второй — 24-го.