«Сан-Антонио» сравнял счет в серии с «Оклахомой», команды ждет седьмой матч

Источник: Спорт-Экспресс

«Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» в шестом матче финальной серии Западной конференции — 118:91. Игра прошла на арене «Центр Фрост Банк» в Сан-Антонио.

Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 28 очков и 10 подборов.

Счет в серии стал равный — 3−3. Седьмой матч пройдет на паркете «Тандер» в воскресенье, 31 мая. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

НБА.

Плей-офф.

½ финала.

Шестой матч.

«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» — 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25).

С: Вембаньяма (28 + 10 подборов), Харпер (18), Касл (17), Васселл (12), Шэмпени (10).

О: Гилджес-Александер (15), Маккейн (13), Холмгрен (10 + 11 подборов), Хартенштайн (10).

Счет в серии: 3−3.