«Сан-Антонио» сравнял счет в серии с «Оклахомой», команды ждет седьмой матч

«Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» в шестом матче финальной серии Западной конференции — 118:91. Игра прошла на арене «Центр Фрост Банк» в Сан-Антонио.
Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 28 очков и 10 подборов.
Счет в серии стал равный — 3−3. Седьмой матч пройдет на паркете «Тандер» в воскресенье, 31 мая. Начало игры — 03:00 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
½ финала.
Шестой матч.
«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» — 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25).
С: Вембаньяма (28 + 10 подборов), Харпер (18), Касл (17), Васселл (12), Шэмпени (10).
О: Гилджес-Александер (15), Маккейн (13), Холмгрен (10 + 11 подборов), Хартенштайн (10).
Счет в серии: 3−3.