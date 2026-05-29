Источник: Барджи намерен покинуть «Барселону»

«Барселона» планирует организовать трансфер своего нападающего Руни Барджи, сообщает Sport.es.

По данным источника, 20-летний швед недоволен тем игровым временем, что получает в каталонской команде и сам настроен на переход. При этом футболист будет настаивать на аренде, а не на полноценном трансфере.

В то же время главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал понять Барджи, что приветствует его уход летом 2026 года.

Барджи играет за «Барселону» с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 28 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

