Парри пришла на пресс-конференцию на «Ролан Гаррос» в футболке «ПСЖ»

Французская теннисистка Диан Парри пришла в футболке «ПСЖ» на пресс-конференцию после победы над Энн Ли во втором круге Открытого чемпионата Франции (6:3, 6:4). Следующей соперницей француженки будет американка Аманда Анисимова.

«Было бы ужасно, если матч в третьем круге будет в субботу в 6 часов вечера! Я живу в Париже, у меня три старших брата, я выросла, болея за “ПСЖ”. Конечно, я до сих пор большой фанат команды, а в субботу очень важный матч.

Надеюсь, смогу сыграть пораньше и быть на 100 процентов готовой, чтобы посмотреть игру и поболеть за парижан в финале Лиги чемпионов", — приводит TennisActu слова Парри.

