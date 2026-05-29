ESPN: «Манчестер Юнайтед» готов отдать за Эдерсона 40 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» близок к соглашению с «Аталантой» о трансфере полузащитника Эдерсона, сообщает ESPN со ссылкой на источники.
По данным источников, в «Юнайтед» готовы заплатить за спортивные права на 26-летнего бразильца около 40 миллионов евро.
Клуб сделал позицию полузащиты приоритетной для усиления перед сезоном-2026/27. Эдерсон, вероятно, станет одним из как минимум двух хавбеков, которые пополнят команду летом 2026 года.
Эдерсон играет за «Аталанту» с июля 2022 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В сезоне-2025/26 в 41 матче полузащитник забил три гола и отдал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.
