ESPN: «Манчестер Юнайтед» готов отдать за Эдерсона 40 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» близок к соглашению с «Аталантой» о трансфере полузащитника Эдерсона, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, в «Юнайтед» готовы заплатить за спортивные права на 26-летнего бразильца около 40 миллионов евро.

Клуб сделал позицию полузащиты приоритетной для усиления перед сезоном-2026/27. Эдерсон, вероятно, станет одним из как минимум двух хавбеков, которые пополнят команду летом 2026 года.

Эдерсон играет за «Аталанту» с июля 2022 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 41 матче полузащитник забил три гола и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

