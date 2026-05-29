ЮФЛ. 10-я неделя. «Сент-Луис» сыграет с «Далласом», «Бирмингем» встретится с «Хьюстоном», другие матчи

ЮФЛ (United Football League).
Сезон-2026.
10-я неделя.
30 мая.
Сент-Луис Баттлхокс — Даллас Ренегейдс — 03.00.
Бирмингем Стеллионс — Хьюстон Гэмблерс — 22.00.
31 мая.
Вашингтон Дефендерс — Орландо Сторм — 19.00.
1 июня.
Коламбус Эвиейторс — Луисвилл Кингс — 01.00.
Турнирное положение: Орландо — 7 побед — 2 поражения (9 игр), Сент-Луис — 6−3 (9), Вашингтон — 5−4 (9), Луисвилл — 5−4 (9), Бирмингем — 4−5 (9), Даллас — 3−6 (9), Коламбус — 3−6 (9), Хьюстон — 3−6 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.