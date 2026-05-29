ЮФЛ. 10-я неделя. «Сент-Луис» сыграет с «Далласом», «Бирмингем» встретится с «Хьюстоном», другие матчи

С 30 мая по 1 июня пройдут матчи 10-й недели ЮФЛ.

ЮФЛ (United Football League).

Сезон-2026.

10-я неделя.

30 мая.

Сент-Луис Баттлхокс — Даллас Ренегейдс — 03.00.

Бирмингем Стеллионс — Хьюстон Гэмблерс — 22.00.

31 мая.

Вашингтон Дефендерс — Орландо Сторм — 19.00.

1 июня.

Коламбус Эвиейторс — Луисвилл Кингс — 01.00.

Турнирное положение: Орландо — 7 побед — 2 поражения (9 игр), Сент-Луис — 6−3 (9), Вашингтон — 5−4 (9), Луисвилл — 5−4 (9), Бирмингем — 4−5 (9), Даллас — 3−6 (9), Коламбус — 3−6 (9), Хьюстон — 3−6 (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.