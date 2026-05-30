Сафонов ждет финал Лиги чемпионов: «Уже завтра»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с тренировки перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала».
«Уже завтра…» — написал Сафонов.
По версии французского издания L'Equipe, российский голкипер начнет игру против «канониров» в стартовом составе парижской команды.
Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста