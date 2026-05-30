Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов ждет финал Лиги чемпионов: «Уже завтра»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с тренировки перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала».

Источник: Спорт-Экспресс

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с тренировки перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Уже завтра…» — написал Сафонов.

По версии французского издания L'Equipe, российский голкипер начнет игру против «канониров» в стартовом составе парижской команды.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов: когда матч, кто сыграет.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше