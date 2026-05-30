Отаменди подписал контракт с «Ривер Плейт»

Отаменди выступал за «Бенфику» с 2020 года. Он провел 281 матч во всех турнирах, отметившись 18 голами и 14 результативными передачами. Вместе с командой он стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/23, дважды выиграл Суперкубок Португалии и один раз — Кубок страны.