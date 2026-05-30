Отаменди подписал контракт с «Ривер Плейт»

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди перешел в «Ривер Плейт».

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди перешел в «Ривер Плейт». 38-летний аргентинец подписал контракт до конца 2027 года.

К новому клубу он присоединится на правах свободного агента 1 июля, когда у него закончится срок действия договора с «Бенфикой».

В пятницу, 29 мая, сборная Аргентины объявила состав на чемпионат мира-2026. Отаменди вызван для участия в мировом первенстве.

Отаменди выступал за «Бенфику» с 2020 года. Он провел 281 матч во всех турнирах, отметившись 18 голами и 14 результативными передачами. Вместе с командой он стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/23, дважды выиграл Суперкубок Португалии и один раз — Кубок страны.