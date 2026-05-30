Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гордон: «Я говорю по-испански, потому что в детстве верил, что буду играть за “Барсу”

Новичок «Барселоны» Энтони Гордон прокомментировал свой переход в испанский клуб из «Ньюкасла».

Новичок «Барселоны» Энтони Гордон прокомментировал свой переход в испанский клуб из «Ньюкасла». Форвард подписал контракт на 5 лет.

«Я хотел играть за “Барселону” с трех лет. Я говорю по-испански, потому что в детстве верил, что буду играть за “Барсу”. У меня был физиотерапевт в “Ньюкасле”, который был испанцем, и мы каждый день говорили по-испански», — приводит официальный сайт клуба слова Гордона.

В сезоне-2025/26 Гордон сыграл в 46 матчах за «Ньюкасл», забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Зачем «Барселоне» игрок запаса за 80 миллионов евро. Разбираемся в трансфере Гордона.