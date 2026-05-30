Гордон: «Я говорю по-испански, потому что в детстве верил, что буду играть за “Барсу”

Новичок «Барселоны» Энтони Гордон прокомментировал свой переход в испанский клуб из «Ньюкасла». Форвард подписал контракт на 5 лет.
«Я хотел играть за “Барселону” с трех лет. Я говорю по-испански, потому что в детстве верил, что буду играть за “Барсу”. У меня был физиотерапевт в “Ньюкасле”, который был испанцем, и мы каждый день говорили по-испански», — приводит официальный сайт клуба слова Гордона.
В сезоне-2025/26 Гордон сыграл в 46 матчах за «Ньюкасл», забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Зачем «Барселоне» игрок запаса за 80 миллионов евро. Разбираемся в трансфере Гордона.