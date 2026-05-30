Хоркина: «Надеюсь, что на чемпионате Европы гимн России прозвучал не в последний раз»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина надеется, что российский гимн еще не раз прозвучит на чемпионате Европы по художественной гимнастике.
«Очень рада, что соревнования начинаются с юниорок, и впервые флаг и гимн подняла именно молодая наша спортсменка (Яна Заикина). Я за нее очень счастлива и поздравляю ее. Надеюсь, что на этих соревнованиях это не в последний раз. Желаю всем, кто будет в дальнейшем выступать, повторить такой успех», — цитирует ТАСС Хоркину.
Для российских гимнасток этот чемпионат Европы стал первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны и с гимном России.
