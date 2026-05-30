Кущенко: «Самара» сообщила, что они хотели бы остаться в Единой лиге ВТБ"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что «Самара» намерена остаться в лиге.
«Все заявки на следующий сезон находятся на рассмотрении. В этом году подтверждающие документы мы как никогда жестко запрашиваем. Заявки “Динамо” (Владивосток), “Астаны” находятся на рассмотрении. “Самара” заявку не подала, но были прямые звонки, нам сообщили, что они хотели бы остаться и подтвердить бюджет. Но документы мы собираем и изучаем очень серьезно, чтобы не было так, что поиграли до Нового года, а потом — извините», — цитирует ТАСС Кущенко.
По информации «СЭ», «Самаре» удалось решить вопрос с согласованием бюджета на сезон-2026/27.Велика вероятность, что самарцы сохранят все свои команды в тех лигах, в которых они играли в сезоне-2025/26, включая клубы в Лиге ВТБ и Премьер-лиге.
В сезоне-2025/26 «Нижний Новгород», «Автодор» и «Самара» не смогли выйти в плей-офф.