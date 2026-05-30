Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кущенко: «Самара» сообщила, что они хотели бы остаться в Единой лиге ВТБ"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что «Самара» намерена остаться в лиге.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что «Самара» намерена остаться в лиге.

«Все заявки на следующий сезон находятся на рассмотрении. В этом году подтверждающие документы мы как никогда жестко запрашиваем. Заявки “Динамо” (Владивосток), “Астаны” находятся на рассмотрении. “Самара” заявку не подала, но были прямые звонки, нам сообщили, что они хотели бы остаться и подтвердить бюджет. Но документы мы собираем и изучаем очень серьезно, чтобы не было так, что поиграли до Нового года, а потом — извините», — цитирует ТАСС Кущенко.

По информации «СЭ», «Самаре» удалось решить вопрос с согласованием бюджета на сезон-2026/27.Велика вероятность, что самарцы сохранят все свои команды в тех лигах, в которых они играли в сезоне-2025/26, включая клубы в Лиге ВТБ и Премьер-лиге.

В сезоне-2025/26 «Нижний Новгород», «Автодор» и «Самара» не смогли выйти в плей-офф.