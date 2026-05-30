Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бодниева объяснила, почему ЦСКА проиграл «Ростов-Дону»

Главный тренер ЦСКА Людмила Бодниева назвала причины поражения от команды «Ростов-Дон» (24:34) в пятом матче финала чемпионата России.

Главный тренер ЦСКА Людмила Бодниева назвала причины поражения от команды «Ростов-Дон» (24:34) в пятом матче финала чемпионата России.

«Счет на табло, не получилось ничего. Это разгромное поражение. Это была финальная игра, провальный первый тайм. Мы делали отчаянные попытки вернуться в игру, не могу сказать, что не бились, сделали, что могли. Безобразно вошли в игру, многое не получилось. Это наши недоработки, не хватило физических сил и времени перевернуть ход матча. Поздравляю “Ростов-Дон” с заслуженной победой», — цитирует ТАСС Бодниеву.

«Ростов-Дон» восьмой раз в истории стал победителем чемпионата России. ЦСКА выиграл три предыдущих чемпионата (всего — 4 в своей истории).