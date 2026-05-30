Есипенко: «Финал Лиги чемпионов — это приятный бонус для “Арсенала”

Болельщик «Арсенала» гроссмейстер Андрей Есипенко перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что победа в еврокубке станет приятным бонусом для лондонского клуба.

«Финал Лиги чемпионов — это приятный бонус для “Арсенала”. Если получится выиграть, будет просто невероятно. Но мы уже сделали что-то невероятное в этом сезоне, и это (победа в Лиге чемпионов) будет приятным дополнением. Кстати, я недавно шел по улице в Москве в футболке “Арсенала” и какой-то парень подбежал, обнял меня, поздравил нас с чемпионством. Тоже фанат. Было прикольно», — цитирует ТАСС Есипенко.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

