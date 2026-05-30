Артета: «ПСЖ» защищает трофей Лиги чемпионов, а «Арсенал» здесь для того, чтобы отнять его"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что лондонская команда должна играть четко и смело.
«Подготовка была очень хорошей, целенаправленной и позитивной. “Арсенал” здесь, потому что заслужил это право своей игрой. Завтра мы должны заслужить право на этот трофей. Это уже второй финал Лиги чемпионов в истории клуба (после 2006 года). Завтра у нас есть возможность написать новую главу. Для этого команда должна играть четко, смело и с неустанным желанием победить.
«ПСЖ» — действующие победители турнира и защищают трофей, а мы здесь для того, чтобы отнять его", — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.
Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.
