Окоча надеется на победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Экс-нападающий сборной Нигерии Джей-Джей Окоча надеется, что «ПСЖ» переиграет «Арсенал» в финале Лиги чемпионов-2026.

«Мое сердце полностью принадлежит Парижу. Желаю им всего наилучшего и надеюсь, что они победят», — приводит официальный сайт УЕФА слова Окоча.

Окоча выступал за «ПСЖ» с 1998 по 2002 год. На его счету 20 голов и 9 голевых передач в 113 матчах во всех турнирах за парижский клуб.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

