Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эдегор: «Арсенал» полностью уверен в себе, в своих силах"

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что в детстве мечтал играть в таких матчах.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что в детстве мечтал играть в таких матчах.

«Мечтал об этих трофеях с тех пор, как гонял мяч с друзьями на маленьком поле рядом с домом. Мечтал об этих моментах, о большом финале и о победе. Эта мечта была со мной всю жизнь. “Арсенал” будет играть против сильной команды, у которой множество сильных сторон, но мы полностью уверены в себе, в своих силах, в том, какой футбол способны показывать и каких результатов можем добиваться», — цитирует официальный сайт УЕФА Эдегора.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов: когда матч, кто сыграет.