Эдегор: «Арсенал» полностью уверен в себе, в своих силах"

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что в детстве мечтал играть в таких матчах.
«Мечтал об этих трофеях с тех пор, как гонял мяч с друзьями на маленьком поле рядом с домом. Мечтал об этих моментах, о большом финале и о победе. Эта мечта была со мной всю жизнь. “Арсенал” будет играть против сильной команды, у которой множество сильных сторон, но мы полностью уверены в себе, в своих силах, в том, какой футбол способны показывать и каких результатов можем добиваться», — цитирует официальный сайт УЕФА Эдегора.
Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.
