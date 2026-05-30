Сака: «Исход финала решат не минуты, а моменты»

«Мы заряжены. Знаем, что можем войти в историю, и этого достаточно “Арсеналу” для мотивации. Я прошел длинный путь с клубом, со всеми его взлетами и падениями. Однако нужно оставаться сосредоточенными на этом финале. В воскресенье нас может ждать безумный парад в Лондоне. У нашей команды была неделя на восстановление и подготовку. Исход финала решат не минуты, а моменты. Микель Артета ясно дал понять, что его миссия — вернуть клуб на вершину. Горжусь тем, что мы этого добились. Это был долгий путь с определенными разочарованиями, но мы поддерживали друг друга и продолжали двигаться вперед», — цитирует официальный сайт УЕФА Сака.