Сака: «Исход финала решат не минуты, а моменты»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что у лондонской команды сильная мотивация перед этой игрой.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что у лондонской команды сильная мотивация перед этой игрой.

«Мы заряжены. Знаем, что можем войти в историю, и этого достаточно “Арсеналу” для мотивации. Я прошел длинный путь с клубом, со всеми его взлетами и падениями. Однако нужно оставаться сосредоточенными на этом финале. В воскресенье нас может ждать безумный парад в Лондоне. У нашей команды была неделя на восстановление и подготовку. Исход финала решат не минуты, а моменты. Микель Артета ясно дал понять, что его миссия — вернуть клуб на вершину. Горжусь тем, что мы этого добились. Это был долгий путь с определенными разочарованиями, но мы поддерживали друг друга и продолжали двигаться вперед», — цитирует официальный сайт УЕФА Сака.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

