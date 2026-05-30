Энрике рассказал, какое у него желание выиграть финал Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» отметил, что у него огромное желание победить.
«Знаете, как велико желание выиграть второй трофей? Оно гораздо сильнее!» — приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике.
Год назад «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории выиграл этот трофей.
Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.
