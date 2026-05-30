Мартинелли: «Играть в финале Лиге чемпионов — потрясающе, это здорово»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» признался, что всегда мечтал играть в этом турнире.

Источник: Спорт-Экспресс

"Я всегда любил Лигу чемпионов. Всегда мечтал играть в этом турнире, и мой отец тоже мечтал об этом. Каждый раз, когда выхожу на поле и слушаю гимн перед матчем, испытываю мурашки по коже. Играть в финале Лиге чемпионов — потрясающе, это здорово.

Лично я не хочу снова испытывать боль (как год назад в полуфинале после поражения от «ПСЖ»). Уверен, что никто из нашей команды этого не хочет. Мы должны вспомнить это чувство в предстоящем финале, чтобы выложиться на полную и сделать все что в наших силах", — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинелли.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

