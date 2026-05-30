Чемпион НБА Тристан Томпсон объявил о завершении карьеры

Бывший центровой «Кливленда» Тристан Томпсон объявил, что завершил карьеру игрока. 35-летний канадец провел 14 лет в НБА.

«Нужно понять, как перестроиться. Самое сложное для любого, не только для спортсменов — это понять, что будет дальше. Для спортсменов самый простой переход — это работа спортивным комментатором, потому что это способ оставаться частью игры и просто говорить о том, что любишь. Я спросил себя: “Что могу сделать такого, что будет иметь значение и выйдет за рамки привычного?” Я всегда был как губка. Сейчас для меня важно переключиться на искусственный интеллект и технологии. Смотрю на это так: как смогу быть частью того, куда движется мир», — рассказал Томпсон на подкасте у Хлои Кардашьян.