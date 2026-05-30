Дембеле: «Победа в финале может стать историческим событием для “ПСЖ”

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» отметил, что победа парижской команды может стать историческим событием.
«Арсенал» — это команда высочайшего уровня. Они выиграли АПЛ и общий этап Лиги чемпионов. «Канониры» заслужили этот финал, они демонстрируют великолепный футбол. Он силен во всех аспектах — как в атаке, так и в обороне. Артета тоже проделал отличную работу и заслужил титул премьер-лиги со своей командой.
«ПСЖ» наслаждается такими моментами, как финал Лиги чемпионов. У нас молодая отличная молодая команда, которая хочет выигрывать трофеи. Мы жаждем побеждать во всех турнирах. Для того, чтобы быть на самом верху, нужно выигрывать такие трофеи неоднократно. Прошлый год был знаменательным. У нас молодая команда с большими амбициями. Победа в финале может стать историческим событием. Но мы не теряем концентрации: «Арсенал» — высококлассная команда", — цитирует пресс-служба УЕФА Дембеле.
Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.
Финал Лиги чемпионов: когда матч, кто сыграет.