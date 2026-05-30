Дембеле: «Победа в финале может стать историческим событием для “ПСЖ”

«ПСЖ» наслаждается такими моментами, как финал Лиги чемпионов. У нас молодая отличная молодая команда, которая хочет выигрывать трофеи. Мы жаждем побеждать во всех турнирах. Для того, чтобы быть на самом верху, нужно выигрывать такие трофеи неоднократно. Прошлый год был знаменательным. У нас молодая команда с большими амбициями. Победа в финале может стать историческим событием. Но мы не теряем концентрации: «Арсенал» — высококлассная команда", — цитирует пресс-служба УЕФА Дембеле.