Виейра: «Арсенал» — единственная команда в Европе, способная обыграть «Пари Сен-Жермен»

«Я всегда считал, что “Арсенал” — единственная команда в Европе, способная обыграть “Пари Сен-Жермен”. “Арсенал” умеет очень хорошо обороняться. Это команда, которая любит и хочет защищаться, и может делать это долго время. Трио Кварацхелия-Дембеле-Дуэ отличается исключительной скоростью, но “Арсенал” — команда, очень сильная в ситуациях один на один. Их защитники взрывные и агрессивные, а, что самое главное — это то, что “Арсенал” — команда, которая при розыгрыше стандартных положений способна доставить “ПСЖ” немало проблем», — сказал Виейра в интервью L'Equipe.