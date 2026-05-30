Виейра: «Арсенал» — единственная команда в Европе, способная обыграть «Пари Сен-Жермен»

Экс-полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра уверен, что его бывшая команда может обыграть «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Я всегда считал, что “Арсенал” — единственная команда в Европе, способная обыграть “Пари Сен-Жермен”. “Арсенал” умеет очень хорошо обороняться. Это команда, которая любит и хочет защищаться, и может делать это долго время. Трио Кварацхелия-Дембеле-Дуэ отличается исключительной скоростью, но “Арсенал” — команда, очень сильная в ситуациях один на один. Их защитники взрывные и агрессивные, а, что самое главное — это то, что “Арсенал” — команда, которая при розыгрыше стандартных положений способна доставить “ПСЖ” немало проблем», — сказал Виейра в интервью L'Equipe.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

