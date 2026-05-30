Призер чемпионата мира Самусенко: «В нашем бассейне нужно прийти за 15 минут до начала занятия, иначе дежурный вахтер тебя не пропустит»

— В Мурманске у меня не было своей квартиры, я жил в общежитии при университете, вставал в шесть утра и к семи приезжал на тренировку. Два часа плавал и ехал обратно — к началу пар.
До этого нужно было успеть заскочить в общежитие, переодеться; после учебы снова ехал в бассейн, где сначала работал в зале, а потом плавал ещё два часа. При этом нужно было где‑то питаться, делать какие‑то институтские задания.
— Учиться готовить себе еду стали в общежитии?
— Когда прижало, тогда и пришлось учиться. Помогала тренер. Екатерина Владимировна брала с собой на утренние тренировки овсяное печенье, которое пекла сама из геркулесовой каши; я после тренировки быстренько несколько штучек съедал — этого хватало, чтобы не мучиться голодом, сидя на лекциях.
Хотя случалось, я утренние тренировки просыпал. Тренер в таких случаях звонила мне, будила, ждала, когда я приду в бассейн, чтобы меня пропустили.
— В каком смысле — пропустили?
— В прямом. У нас в этом плане свои тонкости. Нужно прийти за 15 минут до начала занятия, иначе дежурный вахтер тебя не пропустит.
— То есть если сейчас четырехкратный чемпион мира (на короткой воде — Спортс«“) Самусенко проспит домашнюю тренировку, его не пустят в бассейн?
— Именно так. Это общее правило.
— Если говорить о тренировках в Мурманске, чего больше всего не хватает пловцу топ‑класса?
— Наш бассейн совсем старенький, его планируют реставрировать, так что в плане комфорта станет получше. Но главная проблема не в этом. 50‑метровый бассейн у нас один, причем не только на город, но и на всю Мурманскую область. Если он по каким‑то причинам закрывается, становится просто негде проводить соревнования и негде тренироваться, — рассказал Самусенко.