Norway Chess. 6-й тур. Карлсен сыграет с Фируджей, Со встретится с Прагнанандхой, Каймер против Гукеша

Norway Chess.
Осло, Норвегия.
6-й тур.
Начало партий — 18.00 по московском времени.
Уэсли Со (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
Магнус Карлсен (Норвегия) — Алиреза Фируджа (Франция).
Винсент Каймер (Германия) — Доммараджу Гукеш (Индия).
Турнирное положение: Фируджа — 10 очков, Со — 8,5, Гукеш — 6,5, Прагнанандха — 6, Каймер — 5, Карлсен — 4.5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени — 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).
В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» — 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» — 1,5; а при поражении в «армагеддоне» — 1.