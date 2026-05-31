Сафонов — о «ПСЖ»: «У нас классный коллектив. Все вратари помогают друг другу стать лучше, сильнее»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы в финале Лиги чемпионов над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) рассказал об атмосфере в парижской команде.
— Что чувствовали в эти два дня в Будапеште?
— Приехали в субботу, рабочее настроение. Чувствовалась важность игры, у команды было сплоченное, но спокойное настроение. Все понимали, что мы подходим в статусе чемпиона прошлого турнира. Все было уверены, что нам, как минимум, по силам. А что произойдет в игре — покажет только сама игра.
— Вы прошли сложнейший путь в этом сезоне. Сначала переиграли коллегу по ампула Люка Шевалье, а после и всех соперников в Лиге чемпионов. Какие у вас отношения с Шевалье? Чувствуете гордость за этот путь?
— У нас классный коллектив. Все вратари помогают друг другу стать лучше, сильнее. Это важно во вратарском коллективе. Для меня норма, когда коллектив сплоченный, все открыты, чтобы помогать друг другу и подсказывать. Наш — не исключение. Победа в Лиге чемпионов — результат победы всех и каждого, не хочу никого обделить. Все важны.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.