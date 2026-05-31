Сафонов — про гол от «Арсенала» в финале Лиги чемпионов: «Кажется, можно немножко по-другому сыграть»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал ход победного матча с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов.

— Можете рассказать про гол «Арсенала» и травму, которую получили по ходу игры?

— Гол «Арсенала», думаю, неправильно сейчас обсуждать. Нужно посмотреть повторы, разобрать. Кажется, можно немножко по-другому сыграть. Были на это свои причины и мысли в игре. Пересмотрю — буду делать выводы. По поводу удара… Неприятный удар, чувствую, у меня голова даже неровная.

— Не было страха, что придется меняться?

— Какой страх? У меня голова кружилась, не до страха было. Страх — последнее, что должно присутствовать в этом матче. Были опасения, я психовал и злился, немножко плыл, в моменте было слишком светло в глазах. Но нормально.

«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала».

