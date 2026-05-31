Сафонов: «Чувствую свою заслугу в первом промахе “Арсенала” в серии пенальти»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал исход серии пенальти в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).
— Серия пенальти. Чувствуете свою заслугу в двух промахах «Арсенала»?
— Первый — да. Второй, думаю, просто по воробьям ударил. В первом он ждал моего движения, я не сделал — хотел наверняка исполнить. Если бы завалился раньше, поменял бы угол. Поэтому первый — да, второй — нет. Но я был готов! Угадал! Был готов отбить, если что.
— Знаете, что вы первый российский футболист, который стал победителем турнира в основном составе?
— Теперь знаю. Спасибо большое, что сказали.
— Какие эмоции в связи с этим?
— Не скажу, что это что-то особенное. Сейчас это мои будни — работа на пределе своих возможностей с лучшими футболистами в мире, в лучшей команде. Это для меня норма сейчас. Мы не собираемся останавливаться. Сегодня-завтра радуемся, а дальше готовимся к следующему сезону и Лиге чемпионов.
