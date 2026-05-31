Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов: «Чувствую свою заслугу в первом промахе “Арсенала” в серии пенальти»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал исход серии пенальти в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал исход серии пенальти в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

— Серия пенальти. Чувствуете свою заслугу в двух промахах «Арсенала»?

— Первый — да. Второй, думаю, просто по воробьям ударил. В первом он ждал моего движения, я не сделал — хотел наверняка исполнить. Если бы завалился раньше, поменял бы угол. Поэтому первый — да, второй — нет. Но я был готов! Угадал! Был готов отбить, если что.

— Знаете, что вы первый российский футболист, который стал победителем турнира в основном составе?

— Теперь знаю. Спасибо большое, что сказали.

— Какие эмоции в связи с этим?

— Не скажу, что это что-то особенное. Сейчас это мои будни — работа на пределе своих возможностей с лучшими футболистами в мире, в лучшей команде. Это для меня норма сейчас. Мы не собираемся останавливаться. Сегодня-завтра радуемся, а дальше готовимся к следующему сезону и Лиге чемпионов.

«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше