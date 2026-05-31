Аршавин: «Сафонов не отбил, но испугал так, что игроки “Арсенала” даже в створ ворот не попали»

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).
— Точно вины Сафонова нет в пропущенном голе. Может быть, он мог выходить раньше, но Хаверц здорово пробил. Мы надеялись на Мотю в серии. Он не отбил, но испугал так, что игроки «Арсенала» даже в створ ворот не попали. Мотя молодец!
«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.