Аршавин: «Сафонов не отбил, но испугал так, что игроки “Арсенала” даже в створ ворот не попали»

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

— Точно вины Сафонова нет в пропущенном голе. Может быть, он мог выходить раньше, но Хаверц здорово пробил. Мы надеялись на Мотю в серии. Он не отбил, но испугал так, что игроки «Арсенала» даже в створ ворот не попали. Мотя молодец!

«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала».

