Артета после поражения «Арсенала» в финале Лиги чемпионов: «Что я чувствую сейчас? Боль»

Мы получили большой трофей, но упустили самый большой. Проиграть трофей по пенальти… Никто не сможет забрать у тебя эту боль. Я сказал игрокам и штабу, что если я произнесу «спасибо» миллион раз, этого будет недостаточно… Радость и моменты, которые мы пережили вместе, — это выше всего остального", — сказал 44-летний Артета на пресс-конференции.