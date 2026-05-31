Артета после поражения «Арсенала» в финале Лиги чемпионов: «Что я чувствую сейчас? Боль»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 пен.).

«Что я чувствую сейчас? Боль. Мы могли легко получить пенальти на Мадуэке. Поздравляю “ПСЖ” и Луиса Энрике. Они лучшая команда в мире.

Габриэл хотел бить последний пенальти. Мы тренировались для этого момента.

Мы получили большой трофей, но упустили самый большой. Проиграть трофей по пенальти… Никто не сможет забрать у тебя эту боль. Я сказал игрокам и штабу, что если я произнесу «спасибо» миллион раз, этого будет недостаточно… Радость и моменты, которые мы пережили вместе, — это выше всего остального", — сказал 44-летний Артета на пресс-конференции.

Артета работает в «Арсенале» с декабря 2019 года.

«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала».

