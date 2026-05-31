Капитан «ПСЖ» Маркиньос утешал Магальяйнса из «Арсенала» после финального свистка в финале Лиги чемпионов

После завершения финального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) капитан парижан Маркиньос отправился утешать защитника лондонцев Габриэла Магальяйнса.
28-летний Магальяйнс не реализовал пенальти. В итоге его команда програла.
В момент общения Маркиньоса и Магальяйнса игроки «ПСЖ» радовались победе в Лиге чемпионов.
Ранее обоих футболистов вызвали в сборную Бразилии на финальный турнир чемпионата мира-2026.
«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала».
