Оже-Альяссим победил Накашиму в третьем круге «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил американца Брэндона Накашиму в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 3 часа 47 минут. 25-летний Оже-Альяссим (6-й номер мирового рейтинга) выполнил 15 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 6 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (35-я ракетка мира) 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта (из 8).

Следующим соперником Оже-Альяссима станет чилиец Алехандро Табило.

Париж (Франция).

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов.

Открытые корты, грунт.

Мужчины.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Брэндон Накашима (США, 31) — 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

