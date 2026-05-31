Оже-Альяссим победил Накашиму в третьем круге «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил американца Брэндона Накашиму в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
Встреча продолжалась 3 часа 47 минут. 25-летний Оже-Альяссим (6-й номер мирового рейтинга) выполнил 15 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 6 брейк-поинтов. На счету его 24-летнего соперника (35-я ракетка мира) 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта (из 8).
Следующим соперником Оже-Альяссима станет чилиец Алехандро Табило.
Париж (Франция).
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
Общий призовой фонд 71 600 000 долларов.
Открытые корты, грунт.
Мужчины.
Одиночный разряд.
Третий круг.
