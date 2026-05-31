«Баия» переиграла «Ботафого» в большинстве

«Баия» победила «Ботафого» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.
Счет на 7-й минуте открыл полузащитник гостей Хугуинью. На 45+2-й минуте с поля был удален вратарь «Ботафого» Нето.
На 57-й минуте мяч в свои ворота забил защитник гостей Науэль Фаррерези. На 90+2-й минуте победу «Баие» принес защитник Давид Дуарте.
«Баия» (26 очков после 17 игр) располагается на шестом месте в таблице чемпионата Бразилии. «Ботафого» (22 очка поле 17 встреч) идет на 11-м месте.
