Гауфф после поражения от Потаповой: «Она могла завершать розыгрыши, а я — нет»

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала поражение от представительницы Австрии Анастасии Потаповой (6:4, 6:7 (1:7), 4:6) в матче третьего круга «Ролан Гаррос».
«Она могла завершать розыгрыши, а я — нет. Просто я не использовала свои шансы в определенных ситуациях. Я проиграла в Риме так же, как и здесь. Никогда не хочется проигрывать одинаково два раза подряд», — цитирует 22-летнюю Гауфф ESPN.
Гауфф не смогла защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос».
Экс-россиянка Потапова сверкнула на «Ролан Гаррос». Прошла действующую чемпионку Гауфф в трех сетах.
